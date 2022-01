Covid: Kluge (Oms Europa), 'oltre 50% popolazione colpita da Omicron entro 2 mesi' (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen. (Adnkronos Salute) - Si stima "che oltre il 50% della popolazione della Regione europea sarà contagiata da Omicron nelle prossime 6-8 settimane". Lo ha detto il direttore regionale per l'Europa dell'Oms, Hans Kluge, durante la conferenza stampa sugli aggiornamenti epidemici. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen. (Adnkronos Salute) - Si stima "cheil 50% delladella Regione europea sarà contagiata danelle prossime 6-8 settimane". Lo ha detto il direttore regionale per l'dell'Oms, Hans, durante la conferenza stampa sugli aggiornamenti epidemici.

