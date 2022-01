Covid Italia, Galli: “Non c’è luce in fondo al tunnel” (Di martedì 11 gennaio 2022) “La luce in fondo al tunnel? Non la vediamo. Siamo davanti quasi ad un virus diverso”. Il professor Massimo Galli si esprime così, a Cartabianca su Raitre, davanti al quadro dell’epidemia di Covid in Italia. La variante Omicron si diffonde, con numeri altissimi. “La variante Omicron ha sparigliato pesantemente, ha distrutto tante certezze che sembravano essersi formate sulla base dei dati. Nell’ultimo mese ho visto più reinfezioni di quante ne abbia viste in tutto il resto della malattia. Con Omicron si reinfettano anche i guariti e si infettano i soggetti vaccinati con 3 dosi”, dice Galli. “Siamo davanti ad una realtà diversa, quasi un virus diverso: bisogna riaggiustare il tiro. In Israele stanno facendo la quarta dose, aspettiamo i dati. Ma non è una strategia ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 gennaio 2022) “Lainal? Non la vediamo. Siamo davanti quasi ad un virus diverso”. Il professor Massimosi esprime così, a Cartabianca su Raitre, davanti al quadro dell’epidemia diin. La variante Omicron si diffonde, con numeri altissimi. “La variante Omicron ha sparigliato pesantemente, ha distrutto tante certezze che sembravano essersi formate sulla base dei dati. Nell’ultimo mese ho visto più reinfezioni di quante ne abbia viste in tutto il resto della malattia. Con Omicron si reinfettano anche i guariti e si infettano i soggetti vaccinati con 3 dosi”, dice. “Siamo davanti ad una realtà diversa, quasi un virus diverso: bisogna riaggiustare il tiro. In Israele stanno facendo la quarta dose, aspettiamo i dati. Ma non è una strategia ...

