Covid in Lombardia: il bollettino di oggi 11 gennaio: 45.555 nuovi contagi e 55 decessi (Di martedì 11 gennaio 2022) Con 265.222 tamponi effettuati è di 45.555 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività al 17,1%. In crescita il numero di ricoverati in terapia intensiva (+10, ... Leggi su leggo (Di martedì 11 gennaio 2022) Con 265.222 tamponi effettuati è di 45.555 il numero dicasi diregistrati in, con un tasso di positività al 17,1%. In crescita il numero di ricoverati in terapia intensiva (+10, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Riaprirà venerdì prossimo l'ospedale in Fiera a Milano per i pazienti Covid. Si tratta della terza riapertura dopo… - MediasetTgcom24 : Covid, in Lombardia mezzo milione di persone in isolamento #lombardia - SkyTG24 : Covid #Lombardia, il bollettino: 45.555 casi. I ricoverati sono 3.458 - TrendOnline : Per la #Lombardia la #zonaarancione non è un tabù! Cosa succederà se i contagi #Covid non rallenteranno nelle pross… - monicabi5 : Covid Italia, oggi 220.532 casi e 294 morti. Lombardia verso zona arancione: ultime news e bollettino -