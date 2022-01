Covid, in Lombardia 45.555 nuovi positivi. Tasso al 17,1%. A Bergamo +4.111 casi (Di martedì 11 gennaio 2022) I dati dell’11 gennaio nel report della Regione. Aumentano ancora i ricoveri. Effettuati oltre 265 mila tamponi. I decessi sono 55. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 11 gennaio 2022) I dati dell’11 gennaio nel report della Regione. Aumentano ancora i ricoveri. Effettuati oltre 265 mila tamponi. I decessi sono 55.

