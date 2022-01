Covid in Italia, il bollettino di oggi martedì 11 gennaio 2022 (Di martedì 11 gennaio 2022) Covid Italia, il bollettino di oggi martedì 11 gennaio 2022. Tra poco pubblicheremo i numeri sull'andamento odierno della pandemia in Italia secondo i dati che saranno forniti dal Ministero della ... Leggi su leggo (Di martedì 11 gennaio 2022), ildi11. Tra poco pubblicheremo i numeri sull'andamento odierno della pandemia insecondo i dati che saranno forniti dal Ministero della ...

Advertising

NicolaPorro : ?? #Covid, la mossa della #Spagna è molto importante. E riguarda tutta l'Ue (compresa l'Italia) ?? - sscnapoli : ?? @HirvingLozano70 negativo al Covid-19 ?? Il Chucky rientrerà in Italia nelle prossime ore! ?? #ForzaNapoliSempre - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Hanno superato quota 2 milioni gli attualmente positivi al Covid in Italia: sono 2.004.597, secondo il… - Andrearey91 : RT @MediasetTgcom24: Nuovo picco di contagi in Francia: oltre 350mila #Covid - GdB_it : La Lombardia agli ospedali: «Più posti letto per pazienti Covid» -