Covid, in Islanda musica e cartoni per le vaccinazioni dei bambini da 5 a 11 anni (Di martedì 11 gennaio 2022) A Reykjavik il centro vaccinale ha iniziato a somministrare le dosi ai bambini dai 5 agli 11 anni. In Islanda i contagi superano i mille casi al giorno. 11 gennaio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 gennaio 2022) A Reykjavik il centro vaccinale ha iniziato a somministrare le dosi aidai 5 agli 11. Ini contagi superano i mille casi al giorno. 11 gennaio 2022

Advertising

Je_Scotti : RT @SummaDeceptio: ???? #ISLANDA TEST RAPIDI e #nogreenpass Le restrizioni invernali mettono in primo piano la riduzione della capienza e i t… - SummaDeceptio : ???? #ISLANDA TEST RAPIDI e #nogreenpass Le restrizioni invernali mettono in primo piano la riduzione della capienza… - LB85693099 : RT @Ussignur_: Islanda 92% vaccinati 67% triplati, abbiamo lo Zero Covid finalmente!!! Ah no... aspe... il virus ovviamente se ne fotte com… - Jack53152579 : Ultimi dati dall'Islanda: I tassi di COVID tra gli adulti completamente vaccinati esplodono. I tassi di infezione… - EsoticoFabio : Islanda è la nazione che ha fatto più booster (58%) ma è anche la quarta in classifica per casi covid infection tut… -