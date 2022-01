Covid in Europa, Omicron dilaga. Cina: per 2 positivi 5,5 milioni in lockdown (Di martedì 11 gennaio 2022) All’attuale tasso di casi Covid, oltre il 50% degli europei sarà presto contagiato da Omicron, la varante del Coronavirus. Il tutto potrà avvenire in soli due mesi. Così l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). “A questo ritmo, l’Institute for Health Metrics and Evaluation prevede che oltre il 50% della popolazione della regione sarà infettata da Omicron entro le prossime sei-otto settimane“, ha affermato il direttore dell’Oms per l’ Europa, Hans Henri Kluge. Si sa già, per altro, che un’ulteriore mutazione, ribattezzata Deltacron (da Delta e Omicron) sta cominciando a diffondersi. “Il 34% dei ricoverati non ha Covid” A riscontro dell’alta infettività di Omicron in questo momento, una notizia dall’Italia. Stando a uno studio della Fiaso (Federazione Italiana ... Leggi su velvetmag (Di martedì 11 gennaio 2022) All’attuale tasso di casi, oltre il 50% degli europei sarà presto contagiato da, la varante del Coronavirus. Il tutto potrà avvenire in soli due mesi. Così l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). “A questo ritmo, l’Institute for Health Metrics and Evaluation prevede che oltre il 50% della popolazione della regione sarà infettata daentro le prossime sei-otto settimane“, ha affermato il direttore dell’Oms per l’, Hans Henri Kluge. Si sa già, per altro, che un’ulteriore mutazione, ribattezzata Deltacron (da Delta e) sta cominciando a diffondersi. “Il 34% dei ricoverati non ha” A riscontro dell’alta infettività diin questo momento, una notizia dall’Italia. Stando a uno studio della Fiaso (Federazione Italiana ...

