Covid: in crisi l'industria dei condom, aziende virano sui guanti di gomma (Di martedì 11 gennaio 2022) La convivenza forzata tra le mura di casa non ha acceso l'industria dei profilattici, anzi dai dati sembra aver spento ogni ardore. Il distanziamento sociale ha difatti abbattuto gli incontri occasionali... Leggi su feedpress.me (Di martedì 11 gennaio 2022) La convivenza forzata tra le mura di casa non ha acceso l'dei profilattici, anzi dai dati sembra aver spento ogni ardore. Il distanziamento sociale ha difatti abbattuto gli incontri occasionali...

