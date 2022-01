Covid, in Campania trentamila nuovi casi: incidenza al 23,9% (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono 30.042 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 125.665 test (di cui 48.278 molecolari e il resto antigenici) esaminati ieri. Ne deriva un tasso di positività del 23,9%, stabile rispetto al 23,87 del giorno precedente. Le nuove vittime censite nel bollettino dell’Unità di crisi sono 20, di cui 14 nelle ultime 48 ore. I posti letto occupati in terapia intensiva aumentano del 10 per cento in 24 ore, a quota 85 (+8), quelli di degenza sono 1.091 (+6), oltre un terzo dei 3.160 disponibili al momento per il Covid in tutta la regione considerando anche l’offerta privata. Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del giorno: 30.042 (*) di cui: Positivi all’antigenico: 17.838 Positivi al molecolare: 12.204 (*) I dati tengono conto ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono 30.042 ipositivi alin, su 125.665 test (di cui 48.278 molecolari e il resto antigenici) esaminati ieri. Ne deriva un tasso di positività del 23,9%, stabile rispetto al 23,87 del giorno precedente. Le nuove vittime censite nel bollettino dell’Unità di crisi sono 20, di cui 14 nelle ultime 48 ore. I posti letto occupati in terapia intensiva aumentano del 10 per cento in 24 ore, a quota 85 (+8), quelli di degenza sono 1.091 (+6), oltre un terzo dei 3.160 disponibili al momento per ilin tutta la regione considerando anche l’offerta privata. Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del giorno: 30.042 (*) di cui: Positivi all’antigenico: 17.838 Positivi al molecolare: 12.204 (*) I dati tengono conto ...

Advertising

TgLa7 : ??#scuola: #Tar sospende l'ordinanza della Regione #Campania #VincenzoDeLuca ??#TgLa7 #notizie #10gennaio #covid - repubblica : Covid, il governatore della Campania De Luca: 'Meglio rinviare la riapertura delle scuole di 20-30 giorni' - MediasetTgcom24 : Covid, ambulanze e auto in fila al Pronto soccorso dell'ospedale Cotugno di Napoli #cotugno - TV7Benevento : Covid. In Campania 30mila nuovi casi, incidenza al 23,9%. Intensive +10% in 24 ore, oltre mille pazienti in degenza… - Miti_Vigliero : RT @lucarango88: ??Bollettino aggiornato #Campania #Covid_19 #11gennaio 30.042 casi su 125.665 tamponi (23,91%): 17.838 da 77.387 molecolar… -