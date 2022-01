Covid in Campania | oggi 30 042 positivi e 20 morti | mai così tanti dall' inizio della pandemia | l' indice di contagio sale al 23 | 91%

Advertising

TgLa7 : ??#scuola: #Tar sospende l'ordinanza della Regione #Campania #VincenzoDeLuca ??#TgLa7 #notizie #10gennaio #covid - repubblica : Covid, il governatore della Campania De Luca: 'Meglio rinviare la riapertura delle scuole di 20-30 giorni' - MediasetTgcom24 : Covid, ambulanze e auto in fila al Pronto soccorso dell'ospedale Cotugno di Napoli #cotugno - NIrpinia : In Campania i positivi al Covid-19 sono 30.042 su 125.665 test con 20 morti - salernotoday : Covid-19, oltre 30mila nuovi contagi e 20 decessi: il bollettino regionale -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

... a cominciare dai presidenti di regione, come Vincenzo De Luca in, che cercano di tenere tutto chiuso il più possibile appena i casi dirisalgono. Draghi, invece, ha argomentato così ...... contro il governo che ha vinto il ricorso al Tar contro l'ordinanza di chiusura degli istituti: "Se può fare piacere, anche lapuò dire che va tutto bene, che è tutto aperto, che ilè ...Sono 30.042 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 125.665 test (di cui 48.278 molecolari e il resto antigenici) esaminati ieri. Ne deriva un tasso di positività del 23,9%, stabile rispetto al ...È alle «attese» di un Paese di nuovo in balia del Covid, che Mario Draghi risponde ... nonostante il Tar riapra gli istituti campani, restano sul piede di guerra. Il premier replica che le scelte sono ...