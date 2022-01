Covid in Campania | mai tanti positivi | 30 042 in 24 ore Incidenza del contagio | 23 | 9% 14 morti e ricoveri in aumento

(Di martedì 11 gennaio 2022) Sono 30.042 i nuovi casi diregistrati innelle ultime 24 ore di cui 12.204 dopo esito positivo al test molecolare, 17.838 al test antigenico. È quanto si legge nel bollettino dell’Unità di crisi della Regione. I dati, spiega il bollettino, tengono conto dell’aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del ministero della Salute. Il totale dei test, tra antigenici e molecolari, è di 125.665 di cui 77.387 antigenici e 48.278 molecolari. Sono 20 i decessi di cui 14 nelle ultime 48 ore e 6 in precedenza, ma registrati ieri. Sono 85 (+8) i posti letto di terapia intensiva occupati (656 il totale dei disponibili); 1.091 (+6) i posti letto di degenza occupati (3.160 il totale dei disponibili). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TgLa7 : ??#scuola: #Tar sospende l'ordinanza della Regione #Campania #VincenzoDeLuca ??#TgLa7 #notizie #10gennaio #covid - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (11 gennaio 2022) Ecco l’aggiornamen… - repubblica : Covid, il governatore della Campania De Luca: 'Meglio rinviare la riapertura delle scuole di 20-30 giorni' - infoitinterno : Covid, in Campania trentamila nuovi casi: incidenza al 23,9% - infoitinterno : Covid-19 in Campania: 30.042 i nuovi positivi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

ROMA " Raddoppiano, rispetto alle 24 ore precedenti, i casiin Italia. Dalla lettura del bollettino del ministero della Salute, i nuovi positivi sono 220. seguita da(30.042) e Veneto (...... seguita da(+30.042), Veneto (+21.504), Emilia Romagna (+20.595) e Piemonte (+18.607). ... fa sapere che 'la composizione degli attuali vaccini per ildeve essere aggiornata per ...L'80% dei pazienti positivi non riceve il provvedimento di isolamento e ha problemi col Green pass, denunciano i referenti Fimmg. E si appellano alla Regione: "Crei un automatismo" ...NOLA (Nello Lauro) – Scuole aperte o chiuse? Anche oggi il balletto delle voci e delle comunicazioni (a metà) ha tenuto banco fino a sera. Da alcune pagine istituzionali si apprende che i sindaci di B ...