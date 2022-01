Covid, impennata di contagi nel Napoletano: il sindaco chiude scuole e piazza (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto scuole, piazza e stadio chiusi a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli. Lo ha deciso con un’ordinanza il sindaco Ilaria Abagnale dopo il boom di positivi registrati in città, passati in due giorni da 467 a 672. La percentuale dei nuovi contagiati registrata nel comune negli ultimi 7 giorni è pari al 21,84% rispetto al 12,89% nel territorio campano. Fino al 15 gennaio disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado con lo svolgimento di lezioni in Dad, la chiusura al pubblico di piazza Don Mosè Mascolo, oltre che del Parco Naturale e del Parco ‘Padre C.Coppola’, dello stadio comunale. Il provvedimento riguarda anche le attività svolte all’interno del centro pastorale e le scuole calcio del territorio comunale. Sospese le ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoe stadio chiusi a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli. Lo ha deciso con un’ordinanza ilIlaria Abagnale dopo il boom di positivi registrati in città, passati in due giorni da 467 a 672. La percentuale dei nuoviati registrata nel comune negli ultimi 7 giorni è pari al 21,84% rispetto al 12,89% nel territorio campano. Fino al 15 gennaio disposta la chiusura delledi ogni ordine e grado con lo svolgimento di lezioni in Dad, la chiusura al pubblico diDon Mosè Mascolo, oltre che del Parco Naturale e del Parco ‘Padre C.Coppola’, dello stadio comunale. Il provvedimento riguarda anche le attività svolte all’interno del centro pastorale e lecalcio del territorio comunale. Sospese le ...

