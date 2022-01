Covid, il Sindaco di Platì: “108 contagi, nessun ricoverato. Zona rossa è precauzionale”. Così Occhiuto ha spedito in lockdown uno dei paesi meno colpiti dal virus [DATI] (Di martedì 11 gennaio 2022) Covid, il Sindaco di Platì: “108 contagi, nessun ricoverato. Zona rossa è precauzionale”. Così Occhiuto ha spedito in lockdown uno dei paesi meno colpiti dal virus DATI StrettoWeb. L'articolo Covid, il Sindaco di Platì: “108 contagi, nessun ricoverato. Zona rossa è precauzionale”. Così Occhiuto ha spedito in lockdown uno dei paesi ... Leggi su cityroma (Di martedì 11 gennaio 2022), ildi: “108”.hainuno deidalStrettoWeb. L'articolo, ildi: “108”.hainuno dei...

Advertising

AnsaMarche : Covid: sindaco Civitanova, Covid Hospital orgoglio Italia. Se riapre Comune farà la sua parte, qui curate 600 perso… - occhio_notizie : Altri 6 casi positivi al Covid a Forino: a comunicarlo è il sindaco - SikilyNews : - CorriereAlpi : LEADER NO VAX / Anche Riccardo Szumski è risultato positivo al Covid. Ha guidato a protesta No vax e No pass in pro… - nuova_venezia : LEADER NO VAX / Anche Riccardo Szumski è risultato positivo al Covid. Ha guidato a protesta No vax e No pass in pro… -