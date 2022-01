Covid, il 14 gennaio a Milano riapre l’ospedale in Fiera: era chiuso da giugno (Di martedì 11 gennaio 2022) Riaprirà venerdì prossimo l’ospedale per pazienti Covid-19 alla Fiera di Milano. L’area, costruita in tutta fretta durante la prima ondata pandemica nella primavera del 2020, sarà dedicata alla terapia intensiva. Quella del 14 gennaio è la terza apertura dell’ospedale temporaneo, che finora ha ospitato più di 500 pazienti Covid. l’ospedale, fermo dallo scorso giugno, ha cominciato a prepararsi a una nuova apertura già a dicembre, quando la regione Lombardia ha disposto una riorganizzazione delle terapie intensive, prevedendo 263 letti di rianimazione distribuiti tra 22 ospedali. A complicare le cose è stata la diffusione della variante Omicron, che pur manifestandosi con sintomi più lievi – anche grazie alle vaccinazioni di massa – ... Leggi su open.online (Di martedì 11 gennaio 2022) Riaprirà venerdì prossimoper pazienti-19 alladi. L’area, costruita in tutta fretta durante la prima ondata pandemica nella primavera del 2020, sarà dedicata alla terapia intensiva. Quella del 14è la terza apertura deltemporaneo, che finora ha ospitato più di 500 pazienti, fermo dallo scorso, ha cominciato a prepararsi a una nuova apertura già a dicembre, quando la regione Lombardia ha disposto una riorganizzazione delle terapie intensive, prevedendo 263 letti di rianimazione distribuiti tra 22 ospedali. A complicare le cose è stata la diffusione della variante Omicron, che pur manifestandosi con sintomi più lievi – anche grazie alle vaccinazioni di massa – ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, venerdì 14 gennaio riapre l'ospedale in Fiera a Milano - GiovaQuez : Società italiana pediatria: 'Al 5 gennaio, sono 268 gli under 19 ricoverati in terapia intensiva per Covid, rispett… - DiMarzio : #Roma, comunicata la positività al Covid di un giocatore Dal nostro network, - Fourlanini : RT @GiovaQuez: Società italiana pediatria: 'Al 5 gennaio, sono 268 gli under 19 ricoverati in terapia intensiva per Covid, rispetto ai 263… - StraNotizie : Covid oggi Piemonte, 18.607 contagi e 13 morti: bollettino 11 gennaio -