Covid Gb oggi, 120.821 contagi e 379 morti in un giorno (Di martedì 11 gennaio 2022) Covid in Gran Bretagna, 120.821 contagi e 379 morti nelle ultime 24 ore. Il numero totale dei ricoverati è arrivato a 19.828, si tratta del dato più alto dal 16 febbraio 2021, con una crescita del 21% rispetto alla settimana precedente. Il picco assoluto di ricoveri si registrò il 18 gennaio 2021 con 39.254 pazienti Covid in ospedale, ricorda il Guardian. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 gennaio 2022)in Gran Bretagna, 120.821e 379nelle ultime 24 ore. Il numero totale dei ricoverati è arrivato a 19.828, si tratta del dato più alto dal 16 febbraio 2021, con una crescita del 21% rispetto alla settimana precedente. Il picco assoluto di ricoveri si registrò il 18 gennaio 2021 con 39.254 pazientiin ospedale, ricorda il Guardian. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

AntoVitiello : AC #Milan comunica che Fikayo #Tomori è risultato negativo al Covid-19. Il giocatore è guarito e oggi si allenerà con i compagni' - MediasetTgcom24 : Covid, Draghi: 'I problemi di oggi dipendono dai non vaccinati' #Draghi - SkyTG24 : #Covid, da oggi sono in vigore le nuove regole sul #SuperGreenPass. Cosa cambia: - gabrieltoma : RT @MMaXXprIIme: •Il Covid è influenza stagionale? Sì •Il vaccino serve a qualcosa? No •Ci stanno prendendo per il culo? Sì •Tutto ciò co… - Scontrosadrya : RT @piersar62: Oggi fatto tampone positivo al COVID, non vaccinato. Sintomi lievi, un po' di tosse e niente febbre. Seguito da medico di fi… -