COVID, Flavia Vento polemica con il super green pass: cosa ha pubblicato sui social anche su Draghi (Di martedì 11 gennaio 2022) Il COVID-19 continua a essere al centro delle nostre vite, ormai da quasi due anni la pandemia ha preso il sopravVento ed ha stravolto le abitudini di ognuno di noi. Da marzo 2020 ci sono stati miglioramenti, è iniziata la campagna vaccinale e il numero dei morti è diminuito ed anche i ricoveri in terapia intensiva. Il Governo sta attuando una serie di riforme volte a contrastare l’ascesa del virus come l’obbligo del super green pass per alcune situazioni. Tra i vip, c’è qualcuno che sembra pensarla diversamente: stiamo parlando di Flavia Vento che su Twitter ha detto la sua al riguardo. LEGGI anche:–Flavia Vento, ecco cosa fa oggi per vivere lontano dalla tv: il lavoro ... Leggi su funweek (Di martedì 11 gennaio 2022) Il-19 continua a essere al centro delle nostre vite, ormai da quasi due anni la pandemia ha preso il sopraved ha stravolto le abitudini di ognuno di noi. Da marzo 2020 ci sono stati miglioramenti, è iniziata la campagna vaccinale e il numero dei morti è diminuito edi ricoveri in terapia intensiva. Il Governo sta attuando una serie di riforme volte a contrastare l’ascesa del virus come l’obbligo delper alcune situazioni. Tra i vip, c’è qualcuno che sembra pensarla diversamente: stiamo parlando diche su Twitter ha detto la sua al riguardo. LEGGI:–, eccofa oggi per vivere lontano dalla tv: il lavoro ...

lafranca_sm : @flavia_carino @ilpost E tu che ne sai che il vaccino non c’entra ? Se fosse stato no vax per scontato era stato covid - stefano688 : @DarkLadyMouse Altro che varianti covid, ancora gira Flavia Vento ( deve essere il cognome, è aerobica)?????? - flavia_santillo : RT @sonoiree: io un'adolescenza senza covid però me la meritavo - mikvndric : nessuno: proprio nessuno: flavia: no ho il covid - thats_flavia : @ElisabethWolf84 Per fortuna no Covid,sospetta tiroidite subacuta -