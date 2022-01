Covid endemico in Italia come influenza? Cosa dicono esperti (Di martedì 11 gennaio 2022) Potrà il Covid far parte delle nostre vite come l’influenza, diventando endemico? E se sì, quanto ci vorrà? Da Bassetti a Gismondo passando per l?ema, ecco Cosa ne pensano gli esperti. Bassetti La Spagna si sta preparando a gestire la pandemia come un’influenza “e non vedo grosse differenze tra quel paese e l’Italia. Dobbiamo cercare di cambiare la testa di chi ci governa soprattutto nell’ambito della ministero della Salute con meno teoria e più pratica. Anche l’Italia è pronta a svoltare da pandemia a endemia. Ci sono però troppe leggi, leggine, lacci e lacciuoli, che ci stanno complicando la vita in maniera impressionate. L’Italia con un cambio di passo segua il modello spagnolo”. Così ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 gennaio 2022) Potrà ilfar parte delle nostre vitel’, diventando? E se sì, quanto ci vorrà? Da Bassetti a Gismondo passando per l?ema, eccone pensano gli. Bassetti La Spagna si sta preparando a gestire la pandemiaun’“e non vedo grosse differenze tra quel paese e l’. Dobbiamo cercare di cambiare la testa di chi ci governa soprattutto nell’ambito della ministero della Salute con meno teoria e più pratica. Anche l’è pronta a svoltare da pandemia a endemia. Ci sono però troppe leggi, leggine, lacci e lacciuoli, che ci stanno complicando la vita in maniera impressionate. L’con un cambio di passo segua il modello spagnolo”. Così ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La variante Omicron potrebbe rendere il Covid endemico nel Regno Unito: lo ha affermato un alto consigliere del gov… - PdF_eventi_news : RT @marioadinolfi: CorSera pag.10: Spagna 2659 contagi per milione. Il premier Sanchez, sinistra: “Ormai Covid non è pandemia, è endemico”.… - casino90210 : RT @valy_s: #UK (in primis #Londra),con #Omicron, sarà la 1ª nazione dove #COVID19 diventerà endemico:contagi e ricoveri stanno calando. Co… - fcolarieti : Per l’Oms è ancora presto per considerare endemico il Covid. Serviranno vaccini diversi. Kluge: “Da qui a due mesi… - DesdaFo : RT @marioadinolfi: CorSera pag.10: Spagna 2659 contagi per milione. Il premier Sanchez, sinistra: “Ormai Covid non è pandemia, è endemico”.… -