Covid | Ema | “Non vaccinati muoiono | fate vaccino | mai troppo tardi”

(Di martedì 11 gennaio 2022) “E’ molto triste vedere che gli ospedali e i reparti di terapia intensiva sono pieni di persone che si sono contagiate e che non si sono vaccinate”, quando avrebbero potuto farlo. “E’ davvero desolante. Incoraggiamo tutti a ripensarci: non è mai, è importante che tutti si vaccinino il prima possibile”. Lo sottolinea Marco Cavaleri, responsabile per i vaccini dell’Ema, durante un briefing video con la stampa in collegamento da Amsterdam, dove l’agenzia ha sede. La “grande maggioranza di coloro che si ammalano gravemente die nesono persone che non si sono vaccinate”, anche se avrebbero potuto farlo, afferma. Cavaleri si sofferma sui vaccini per bambini. I dati sulla sicurezza “sono rassicuranti: gli effetti collaterali gravi nei bambini sono molto rari. Come negli adulti, la maggioranza ...