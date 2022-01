Covid, così l'infermiere fingeva di iniettare il vaccino in cambio di denaro | Video (Di martedì 11 gennaio 2022) fingeva di somministrare il vaccino anti-Covid in cambio di denaro. É quanto emerge dalle immagini delle telecamere di sorveglianza di un Hub vaccinale di Ancona. Il filmato lo mostra intento a disperdere il siero vaccinale nel cestino dei rifiuti per permettere a chiunque lo volesse di ottenere indebitamente il Green Pass. L'uomo è stato arrestato insieme ad altri quattro complici. Guarda tutti i Video Coda Ambulanze Covid Ospedale Cotugno Napoli Sta diventando drammatica la situazione negli ospedali italiani a causa della crescita ...Covid, finisce il lockdown a Sydney: ristoranti e pub aperti Video Arriva finalmente il Freedom Day in Australia: gli abitanti del paese, dopo ...Festa tifosi dell'Inter In Piazza ... Leggi su panorama (Di martedì 11 gennaio 2022)di somministrare ilanti-indi. É quanto emerge dalle immagini delle telecamere di sorveglianza di un Hub vaccinale di Ancona. Il filmato lo mostra intento a disperdere il siero vaccinale nel cestino dei rifiuti per permettere a chiunque lo volesse di ottenere indebitamente il Green Pass. L'uomo è stato arrestato insieme ad altri quattro complici. Guarda tutti iCoda AmbulanzeOspedale Cotugno Napoli Sta diventando drammatica la situazione negli ospedali italiani a causa della crescita ..., finisce il lockdown a Sydney: ristoranti e pub apertiArriva finalmente il Freedom Day in Australia: gli abitanti del paese, dopo ...Festa tifosi dell'Inter In Piazza ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid così Tamponi Covid gratis a Milano, chi ne ha diritto/ Quando e dove farli: le linee guida BOLLETTINO LOMBARDIA CORONAVIRUS 10 GENNAIO/ 61 morti e 17.581 casi, positività 20% TAMPONI COVID ... all'IRCCS Policlinico Ca' Granda in via Pace 9 così come al San Raffaele in via Olgettina 60. ...

Sull'Himalaya. L'efficace lotta al Covid nel Bhutan della Felicità nazionale lorda L'antropologa Mary Douglas lo aveva detto e il Covid lo ha confermato: "Qualsiasi rischio corra l'... Non così nei Paesi più poveri dove ogni giornata passata a casa è stata una dura giornata senza ...

