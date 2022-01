Covid, cinque regioni rischiano la zona arancione: avanza lo spettro della Dad, prevista solo con le zone rosse (Di martedì 11 gennaio 2022) cinque regioni sono a rischio di passaggio in zona arancione già con il monitoraggio Iss-Ministero della Salute di venerdì prossimo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 11 gennaio 2022)sono a rischio di passaggio ingià con il monitoraggio Iss-MinisteroSalute di venerdì prossimo. L'articolo .

Advertising

repubblica : Covid, nel Regno Unito si inverte la curva: casi in calo da cinque giorni [dal nostro corrispondente Antonello Guer… - fattoquotidiano : L’ALLARME In certe regioni interventi ridotti dell’80%. Settecento ricoveri in più per Covid. Omicron reinfetta cin… - GiovaQuez : Il premier israeliani Bennett: 'Una settimana dopo la somministrazione della quarta dose, sappiamo con maggiore cer… - nuova_venezia : COVID / Code interminabili stamattina al Giustinian a Venezia per fare un tampone rapido, arrivano le forze dell'or… - telecitynews24 : ??TORINO: CONTROLLI COVID NELLE AREE DELLA MOVIDA?? Chiusi per cinque giorni tre esercizi commerciali?? #covid19… -