Covid, Casini di nuovo positivo: "Sto benino" (Di martedì 11 gennaio 2022) Pierferdinando Casini è nuovamente positivo al Covid. Il senatore Casini, iscritto al gruppo delle Autonomie, negli scorsi mesi era già stato contagiato dal virus. "Sto benino, ho una influenza tipica con tosse, una piccola congiuntivite agli occhi, mal di ossa e lieve alterazione febbrile", dice all'AdnKronos, confermando la notizia circolata in Senato. "Niente a che vedere con un anno fa – aggiunge – la terza dose del vaccino funziona". L'articolo proviene da Italia Sera.

