Covid Calabria | Occhiuto | “Voglio lockdown selettivo | i no vax stiano a casa”

"In Calabria ho fatto la 'zona rossa' solo a Platì, un Comune che ha meno del 30% dei vaccinati. Qualche settimana fa sono andato in questa cittadina reggina, ho fatto aprire un centro vaccinale ed ho detto agli abitanti: vaccinatevi o vi metto in 'zona rossa'. Il primo giorno si sono vaccinati in 40, il secondo in 20, poi sempre meno. E adesso sono in 'zona rossa', e resteranno a casa". Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, intervistato all'interno di "24 Mattino", su Radio 24. "Sono contrario ad ogni restrizione di libertà per i vaccinati – ha aggiunto -, abbiamo chiesto agli italiani e ai calabresi di vaccinarsi, e chi sceglie la scienza non può pagare per i comportamenti altrui. Non vaccinarsi è una libera scelta, che giudico irresponsabile, ma questa libera scelta ha delle conseguenze.

