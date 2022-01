Covid | Cacciari fa la terza dose di vaccino | «I filosofi obbediscono alle leggi Socrate insegna»

(Di martedì 11 gennaio 2022) In fila come tutti gli altri, anche Massimoil 10 gennaio ha fatto a Venezia ladi. A riportare la notizia è il quotidiano locale Il Gazzettino, che cita anche i commenti del filosofo: «Chi può vada a vaccinarsi. Chi non è d’accordo, ci vada lo stesso, perché queste sono lee finché non si ha la forza di cambiarle, bisogna rispettarle».ha aggiunto: «Non c’è nessun caso! Ho fatto il. Sei costretto a farlo,si obbedisce. I, anche quando le ritengono totalmente folli.. Si cerca di far capire l’insensatezza di una legge, si cerca ...

Massimo Cacciari ha annunciato di aver fatto la terza dose del vaccino contro il Covid e invita gli altri a fare altrettanto, nonostante le dure prese di posizione contro le politiche