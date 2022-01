Advertising

StraNotizie : Covid, Bussoni (Confesercenti): 'Con nuove misure governo possibile rallentamento economia' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bussoni

Adnkronos

Rallentamento al quale il governo deve rispondere, secondo, sostenendo le attività ... Noi per questo chiediamo che sia prorogata almeno di 13 settimane la cassa integrazioneper i settori ...Rallentamento al quale il governo deve rispondere, secondo, sostenendo le attività ... Noi per questo chiediamo che sia prorogata almeno di 13 settimane la cassa integrazioneper i settori ...“I nostri indicatori ci dicono che le nuove misure del governo potrebbero avere l’effetto di rallentare l’andamento dell’economia e delle attività commerciali in particolare”. Così, con Adnkronos/Labi ...Roma, 10 gen. Labitalia) – "I nostri indicatori ci dicono che le nuove misure del governo potrebbero avere l'effetto di rallentare l'andamento dell'economia e delle attività commerciali in particolare ...