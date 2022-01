Covid | all’ospedale di Bergamo punte di 8 nuovi ricoveri al giorno | aperto il nuovo hub vaccinale

Leggi su bergamonews

(Di martedì 11 gennaio 2022). Gli appelli a vaccinarsi ormai si sprecano. “L’ottanta per cento dei pazientiin terapia intensiva non lo ha ancora fatto”, sottolinea ancora una volta la direttrice generale dell’Asst Papa Giovanni XXIII di, Maria Beatrice Stasi. Venti in totale, ai quali si sommano i 131 ricoverati nei reparti ordinari. “La gravità della malattia è la stessa che osservavamo a marzo 2020 – aggiunge -. Solo lunedì abbiamo registrato tre decessi”. Icontinuano a crescere, seppur lentamente rispetto ai contagi, esplosi con l’enorme numero di tamponi. “Tocchiamodi ottoal”, fa sapere la dg dell’ospedale di. La richiesta di posti letto è in aumento, con tutto ciò che ne consegue. In ...