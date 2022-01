Covid 19 in Campania | bollettino del 10 gennaio | 30 042 positivi

Advertising

TgLa7 : ??#scuola: #Tar sospende l'ordinanza della Regione #Campania #VincenzoDeLuca ??#TgLa7 #notizie #10gennaio #covid - repubblica : Covid, il governatore della Campania De Luca: 'Meglio rinviare la riapertura delle scuole di 20-30 giorni' - MediasetTgcom24 : Covid, ambulanze e auto in fila al Pronto soccorso dell'ospedale Cotugno di Napoli #cotugno - corrmezzogiorno : #Napoli Covid, 20 vittime e 30 mila nuovi positivi Numeri record dall’inizio della pa... - newsdinapoli : Covid Campania, 30mila nuovi casi e incidenza la 23,9% #Cronaca #campania #covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

Chi ha chiesto la didattica alla distanza? E trovo sconveniente che non ci sia stata una risposta di merito al problema limitato alla Regione".Sono 30.042 i nuovi positivi alin, a fronte di 125.665 test. L'indice di contagio sale al 23,90%. 14 i decessi, di cui sei deceduti in precedenza ma registrati ieri. Lo comunica l'Unità di crisi della Regione. Sono ...Come preannunciato ieri sera, stamane si è tenuto un nuovo confronto tra il sindaco di Boscoreale Antonio Diplomatico e i dirigenti scolastici dei tre istituti comprensivi del territorio, ...CAMPANIA – È stato diramato anche oggi, come consueto, l’aggiornamento circa la situazione epidemiologica in Campania. Sono 30.042 i cittadini campani che nella giornata odierna sono risultati positiv ...