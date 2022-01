Covid-19, aumento dei casi e allarme dell’Oms: i dati di oggi in Italia (Di martedì 11 gennaio 2022) Siamo ormai entrati nel vivo della quarta ondata dell’emergenza pandemica da Covid-19. La curva dei contagi continua a salire a causa della diffusione della variante Omicron e il numero di casi giornalieri resta elevato. Ce lo dimostrano i dati odierni riportati da Fanpage.it. Sulla scia della tendenza epidemiologica dell’ultima settimana, però, già ieri la Sic aveva evidenziato la pressione gravante sulle strutture ospedaliere. E in aggiunta, anche il premier Mario Draghi aveva indetto una conferenza stampa per illustrare le nuove misure adottate dal Governo. Tuttavia, proprio nelle scorse ore, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato un ulteriore allarme sulla base delle recenti stime: entro due mesi circa la metà degli europei contrarrà la malattia. Covid-19, i dati ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 11 gennaio 2022) Siamo ormai entrati nel vivo della quarta ondata dell’emergenza pandemica da-19. La curva dei contagi continua a salire a causa della diffusione della variante Omicron e il numero digiornalieri resta elevato. Ce lo dimostrano iodierni riportati da Fanpage.it. Sulla scia della tendenza epidemiologica dell’ultima settimana, però, già ieri la Sic aveva evidenziato la pressione gravante sulle strutture ospedaliere. E in aggiunta, anche il premier Mario Draghi aveva indetto una conferenza stampa per illustrare le nuove misure adottate dal Governo. Tuttavia, proprio nelle scorse ore, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato un ulterioresulla base delle recenti stime: entro due mesi circa la metà degli europei contrarrà la malattia.-19, i...

Advertising

Adnkronos : #Covid #Israele, forte aumento di casi gravi: 205 in un giorno. - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 170.844 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 68.052). E' quanto emerge… - fattoquotidiano : Covid, l’Iss avverte: “Invertire subito tendenza o sovraccarico degli ospedali. Senza misure significative rapido a… - fabrizi92786826 : RT @alexge66: Uno studio su 145 Paesi, mostra un aumento dei decessi e dei casi associati a C19 dopo vaccino dove prima della somministrazi… - filo_78 : RT @ChanceGardiner: San Diego: 'I ricoveri pediatrici sono in aumento, ma NON per COVlD. Sono tutti per gli altri virus, come il virus re… -