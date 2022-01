Costa d’Avorio, portiere Gbohouo sospeso per doping (Di martedì 11 gennaio 2022) Il portiere della Costa d’Avorio, Sylvain Gbohouo, è stato provvisoriamente sospeso dalla Fifa per doping alla vigilia dell’esordio in Coppa d’Africa contro la Guinea Equatoriale. L’organo di governo del calcio non ha fornito ulteriori dettagli sul divieto, aggiungendo che non può commentare ulteriormente perché “i procedimenti sono in corso”. Gbohouo gioca per la squadra etiope del Wolkite Ketema ed è stato il portiere titolare per la sua Nazionale nelle ultime gare di qualificazione alla Coppa del Mondo in ottobre e novembre. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 11 gennaio 2022) Ildella, Sylvain, è stato provvisoriamentedalla Fifa peralla vigilia dell’esordio in Coppa d’Africa contro la Guinea Equatoriale. L’organo di governo del calcio non ha fornito ulteriori dettagli sul divieto, aggiungendo che non può commentare ulteriormente perché “i procedimenti sono in corso”.gioca per la squadra etiope del Wolkite Ketema ed è stato iltitolare per la sua Nazionale nelle ultime gare di qualificazione alla Coppa del Mondo in ottobre e novembre. SportFace.

