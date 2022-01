Costa Concordia, "Il mondo addosso": il racconto di chi ha soccorso e ospitato i naufraghi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Prima avevano iniziato a scendere un po' di persone, che poi erano tutte persone anziane, persone in carrozzina, mi ricordo che poi gli detti il giaccone che avevo….lo usarono come coperta, infatti mi ricorderò sempre lo sguardo di questa signora, che mi ha guardato come dire….Accidenti, ti levi una cosa di te…! A me in quel momento mi sembrava una cosa normalissima, a parte non ne avevo bisogno, ma se c’è chi ha più bisogno di te è ovvio che viene spontaneo”. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Prima avevano iniziato a scendere un po' di persone, che poi erano tutte persone anziane, persone in carrozzina, mi ricordo che poi gli detti il giaccone che avevo….lo usarono come coperta, infatti mi ricorderò sempre lo sguardo di questa signora, che mi ha guardato come dire….Accidenti, ti levi una cosa di te…! A me in quel momento mi sembrava una cosa normalissima, a parte non ne avevo bisogno, ma se c’è chi ha più bisogno di te è ovvio che viene spontaneo”.

Advertising

Einaudieditore : Da oggi in libreria ROMANZO DI UN NAUFRAGIO di @PabloTrincia, la storia vera della Costa Concordia e delle persone… - SkyTG24 : Costa Concordia, 'Il mondo addosso': il racconto di chi ha soccorso e ospitato i naufraghi - top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #9: Romanzo di un naufragio. Costa Concordia: una storia vera Pablo Trincia… - RosarioPorzio1 : @Smartitina @barbarab1974 Evidentemente costa concordia incomincia a piegarsi e sta' incominciando ad entrare acqua ! - nikolkrasniqi : Ma quel pezzo di merda di Francesco Schettino come cazzo fa ad essere ancora vivo, come hanno fatto le famiglie che… -