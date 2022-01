Costa Concordia | che fine ha fatto la nave naufragata dieci anni fa FOTO

(Di martedì 11 gennaio 2022) Grazie a una serie di complesse operazioni, si è riusciti a raddrizzare e a far tornare a galleggiare l'imbarcazione, poi trasportata a Genova. Sono state riciclate oltre 50mila tonnellate di materiali: la gran parte era costituita da acciaio, che è stato poi lavorato e riutilizzato da imprese specializzate

di Antonella Monti Isola del Giglio : Dieci anni dalla tragedia, 32 morti, iltransatlantico da crociera squarciato e semi inabissato che lasciò l'isola (per la demolizione a Genova del 2015) solo due anni dopo e, dal 2012 (l'impatto con lo scoglio avvenne il ...
Il 2012 è stato un anno terribile per la provincia di Grosseto. Lo segnarono tre eventi diversi: il 13 gennaio, la tragedia del naufragio della Costa Concordia, il 10 febbraio la nevicata che bloccò ...
«Ho pensato fosse uno scherzo, poi la descrizione dei particolari mi ha subito fatto comprendere la serietà della situazione: stava avvenendo un disastro». Ciro Formuso la sera del 13 gennaio di dieci ...