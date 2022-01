Cortenuova | tenta di domare le fiamme del camion | autista ferito alla mano

Leggi su bergamonews

(Di martedì 11 gennaio 2022). I Vigili del fuoco volontari di Rodi Lombardia intervengono per un principio di incendio di un(alimentato a Metano) in via Trieste aintorno alle 10:40 di martedì 11 gennaio. Ilha preso fuoco a causa di un malfunzionamento alle bombole: l’, di 54 anni, nell’intento di spegnerlo si è bruciato. Una volta spente le, i pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo. Sul posto anche l’ambulanza.