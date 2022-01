Coronavirus oggi. Oms, entro 2 mesi metà degli europei contagiati da Omicron (Di martedì 11 gennaio 2022) Draghi: “Scuola fondamentale per la democrazia, va protetta, non abbandonata”. Il Tar, accogliendo una serie di ricorsi tra cui quello della Presidenza del Consiglio, ha sospeso l’ordinanza con la quale la Regione Campania aveva disposto la didattica a distanza fino al 31 gennaio. Agenas, il tasso di occupazione di posti letto da pazienti Covid nei reparti sale al 24%, occupato il 17% delle terapie intensive Leggi su ilsole24ore (Di martedì 11 gennaio 2022) Draghi: “Scuola fondamentale per la democrazia, va protetta, non abbandonata”. Il Tar, accogliendo una serie di ricorsi tra cui quello della Presidenza del Consiglio, ha sospeso l’ordinanza con la quale la Regione Campania aveva disposto la didattica a distanza fino al 31 gennaio. Agenas, il tasso di occupazione di posti letto da pazienti Covid nei reparti sale al 24%, occupato il 17% delle terapie intensive

Advertising

BAG_OFSP_UFSP : #CoronaInfoCH #Coronavirus Punto stampa oggi alle 14.00 ore a Berna sulla situazione attuale #COVID19. Con UFAE,… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS FONTE AUSTRALIA: CANCELLATO IL VISTO PER DJOKOVIC Lascia Melbourne entro oggi, legali al lavoro p… - amnestyitalia : Il 7 gennaio di due anni fa il presidente cinese diede per la prima volta disposizioni per prevenire la diffusione… - infoitinterno : Coronavirus Toscana, il bollettino di oggi 11 gennaio 2022 - dgebhardi : La cosa positiva di oggi è? Che sono positivo al CORONAVIRUS! Senza sintomi, quindi il vaccino funziona!!! -