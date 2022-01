Coronavirus, nuovo record di contagi in Italia: quasi 300 vittime (Di martedì 11 gennaio 2022) Sono 220.532 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute: si tratta di un numero mai registrato in Italia finora in un giorno. Ieri erano stati 101.762. Le vittime... Leggi su feedpress.me (Di martedì 11 gennaio 2022) Sono 220.532 i nuovida Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute: si tratta di un numero mai registrato infinora in un giorno. Ieri erano stati 101.762. Le...

