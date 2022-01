Coronavirus, nuovo massimo di contagi: 220.532 nuovi casi, 294 morti. Cala il tasso di positività al 16% (Di martedì 11 gennaio 2022) Il bollettino dell’11 gennaio 2022 Sono 294 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri, le vittime registrate nel bilancio toccavano quota 227. Il totale dei decessi legati al Covid-19 sale così a 139.559. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +220.532 positivi. Il totale degli attualmente positivi nel Paese è di 2.134.139, mentre sono 7.774.863 i casi totali dall’inizio della pandemia. La situazione negli ospedali In 17.067 sono ricoverati con sintomi nei reparti di area non critica. Sono poi 1.677 i ricoverati nei reparti di terapia intensiva; di questi, 185 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. In 2.115.395 si trovano in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi e dei guariti tocca quota 5.500.938 unità. ... Leggi su open.online (Di martedì 11 gennaio 2022) Il bollettino dell’11 gennaio 2022 Sono 294 i decessi dasegnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri, le vittime registrate nel bilancio toccavano quota 227. Il totale dei decessi legati al Covid-19 sale così a 139.559. Per quanto riguarda i, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +220.532 positivi. Il totale degli attualmente positivi nel Paese è di 2.134.139, mentre sono 7.774.863 itotali dall’inizio della pandemia. La situazione negli ospedali In 17.067 sono ricoverati con sintomi nei reparti di area non critica. Sono poi 1.677 i ricoverati nei reparti di terapia intensiva; di questi, 185 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. In 2.115.395 si trovano in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi e dei guariti tocca quota 5.500.938 unità. ...

