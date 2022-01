Coronavirus, martedì 11 gennaio: sono 12.788 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma – “Oggi nel Lazio, su 25.509 tamponi molecolari e 90.441 antigenici per un totale di 115.950 tamponi, si registrano 12.788 nuovi casi positivi, 43 decessi (il dato comprende recuperi di notifiche), 1.583 ricoverati (+65), 196 le terapie intensive (-1) e +3.153 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. I casi a Roma città sono a quota 5.336. Asl Roma 1: sono 1.972 i nuovi casi e 5 i decessi. Asl Roma 2: sono 2.816 i nuovi casi e 8 i decessi. Asl Roma 3: sono 548 i nuovi casi e 5 i decessi. Asl Roma 4: sono 863 i nuovi casi e 5 i decessi. Asl Roma 5: sono 1.338 i nuovi casi e 5 i ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma – “Oggi nel, su 25.509 tamponi molecolari e 90.441 antigenici per un totale di 115.950 tamponi, si registrano 12.788casi positivi, 43 decessi (il dato comprende recuperi di notifiche), 1.583 ricoverati (+65), 196 le terapie intensive (-1) e +3.153 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. I casi a Roma cittàa quota 5.336. Asl Roma 1:1.972 icasi e 5 i decessi. Asl Roma 2:2.816 icasi e 8 i decessi. Asl Roma 3:548 icasi e 5 i decessi. Asl Roma 4:863 icasi e 5 i decessi. Asl Roma 5:1.338 icasi e 5 i ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus martedì Covid oggi Abruzzo, 4.996 contagi e 2 morti: bollettino 11 gennaio I dati della Regione Sono 4.996 i nuovi contagi da Coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, martedì 11 gennaio 2022, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 2 morti , un 77enne della provincia di Chieti e una ...

L'Oms: Entro 2 mesi il 50 degli europei contagiato da Omicron di Valentina Santarpia Gli aggiornamenti sul coronavirus di martedì 11 gennaio Hanno superato quota 2 milioni gli attualmente positivi al coronavirus in Italia. Il bollettino di lunedì 10 gennaio registra 101.762 nuovi casi e 227 morti, con un ...

di Valentina Santarpia Gli aggiornamenti sul coronavirus di martedì 11 gennaio Hanno superato quota 2 milioni gli attualmente positivi al coronavirus in Italia. Il bollettino di lunedì 10 gennaio registra 101.762 nuovi casi e 227 morti, con un ...