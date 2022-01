Coronavirus, la Regione: più posti letto negli ospedali, nei Covid hotel disponibili 381 camere (Di martedì 11 gennaio 2022) Coronavirus, la Direzione Generale Welfare alle strutture ospedaliere: «Rimodulare attività di ricovero programmato e differibile per garantire la disponibilità di posti letto per pazienti affetti da Covid-19». E sono 381 al momento i posti disponibili nei Covid hotel lombardi, 58 in provincia di Bergamo. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 11 gennaio 2022), la Direzione Generale Welfare alle struttureere: «Rimodulare attività di ricovero programmato e differibile per garantire latà diper pazienti affetti da-19». E sono 381 al momento ineilombardi, 58 in provincia di Bergamo.

Advertising

RegioneER : #Coronavirus: in @RegioneER si estende ancora la campagna vaccinale: via alle 3^ dosi per 12-15enni, prima dose pe… - zazoomblog : Coronavirus la Regione: più posti letto negli ospedali nei Covid hotel disponibili 381 camere - #Coronavirus… - ilregginoit : Altri due ricoveri in terapia intensiva in aggiunta ai 14 già presenti. Secondo il bollettino della Regione oggi so… - Nutizieri : Coronavirus: 14.000 nuovi casi. +6% i ricoveri nei reparti Covid, +0,7% nelle terapie intensive (73,7% non vaccinat… - castelbolognese : Aggiornamento #Coronavirus Martedì 11 Gennaio In Provincia 1397, in Regione 14000. Ricoveri E/R: Terapia Intensiva… -