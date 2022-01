Coronavirus in Italia | 220 532 nuovi casi e 294 vittime Positività al 16%

Advertising

Corriere : L’allarme del Gimbe: «A questo ritmo la prossima settimana in Italia avremo 3 milioni di positivi» - RaiNews : I passeggeri partiti da Milano sono stati tutti sottoposti a tampone appena atterrati ad Amritsar, nel nord del pae… - Corriere : L’Oms: «Entro 2 mesi oltre il 50% degli europei verrà contagiato dalla variante Omicron» - ilGiunco : Coronavirus in Italia: un altro picco di contagi, i nuovi casi sono oltre 220mila. 294 morti e 90mila guariti -… - webecodibergamo : La situazione in Italia all'11 gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia

Sono 220.532 i nuovi contagi dainoggi, 11 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. I morti sono 294, si tratta ...Sono 1.375.514 i tamponi molecolari e antigenici per ileffettuati nelle ultime 24 ore in. Ieri erano stati 612.821. Il tasso di positività è al 16%, stabile rispetto al 16,6% di ...un'altra malattia trasmessa tra gli esseri umani causata da un coronavirus, e come l'OMS aveva deciso di ignorare le preziose informazioni fornite da Taiwan, perché Taiwan non è un membro dell’OMS…!Dati che avvicinano la Sicilia tutta sempre più in zona arancione (la provincia di Enna lo è già). Oggi una nuova impennata dei contagi in Sicilia ma anche in Italia con il doppio dei casi rispetto al ...