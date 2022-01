Coronavirus | il bollettino dell’11 gennaio | 220 532 nuovi casi e 294 morti

(Di martedì 11 gennaio 2022) Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, martedì 11, ha comunicato i numeri dell’epidemia dain Italia tramite. Il Ministero della Salute ha diramato l’aggiornamento relativo all’epidemia dadiffusasi in Italia. Stando all’odierna tabella sanitaria, idi contagio complessivi sono 7.774.863, ossia 220.532 in più rispetto a ieri a fronte di 1.375.514 L'articolo proviene da YesLife.it.

di Redazione Online I dati di martedì 11 gennaio 2022 sui nuovi casi diin Italia Nelle ultime 24 ore, i nuovi casi sono stati 220.532 casi (ieri sono stati 101.762, qui il). Si tratta di un numero mai registrato in Italia finora in un giorno. Il ...I dati della Regione Sono 30mila i nuovi contagi dain Campania secondo ildi oggi, martedì 11 gennaio 2022, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 20 morti, 20 nuovi decessi, 14 dei quali avvenuti ...Sono 30.042 i nuovi positivi al Covid in Campania , su 125.665 test (di cui 48.278 molecolari e il resto antigenici) esaminati ieri. Ne deriva un tasso di positività del 23,9%, stabile rispetto ...Covid, il bollettino nazionale di oggi martedì 11 gennaio. Sono 220.532 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore. Sono invece 294 le vittime. Il tasso ...