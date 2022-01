CorMez: il Napoli ha completato il ciclo delle terze dosi di vaccino per i suoi tesserati (Di martedì 11 gennaio 2022) Secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli ha completato il ciclo delle vaccinazioni ai suoi tesserati. Erano tre coloro i quali non erano ancora coperti dal booster, tra calciatori e componenti dello staff. Negli ultimi giorni il club di De Laurentiis ha ultimato le pratiche, coprendo tutti con la terza dose di vaccino. “Il Napoli poi è sempre attento al Covid, negli ultimi giorni è stato completato il ciclo delle terze dosi ai cinque membri del gruppo-squadra (calciatori e staff) che ne erano ancora sprovvisti”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 gennaio 2022) Secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, ilhailvaccinazioni ai. Erano tre coloro i quali non erano ancora coperti dal booster, tra calciatori e componenti dello staff. Negli ultimi giorni il club di De Laurentiis ha ultimato le pratiche, coprendo tutti con la terza dose di. “Ilpoi è sempre attento al Covid, negli ultimi giorni è statoilai cinque membri del gruppo-squadra (calciatori e staff) che ne erano ancora sprovvisti”. L'articolo ilsta.

