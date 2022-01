Coprifuoco alle 22.00 e scuole chiuse, firmata l’ordinanza del Presidente (Di martedì 11 gennaio 2022) Diversi centri hanno deciso per un ulteriore slittamento dell'inizio delle lezioni. Lo screening ha superato il 50 per cento degli studenti esaminati: positività al 2 per cento. Non suonerà per tutti gli studenti sardi la prima campanella dopo le vacanze natalizie, già slittata a ieri 10 gennaio dopo l'ordinanza del Presidente di Regione Solinas. Al di là degli scioperi e proteste degli studenti che spingono per un rientro soft, magari adottando la dad per questo periodo di forte crescita dei contagi, con la Sardegna ad un passo dalla zona gialla, i sindaci di diversi centri dell'Isola - ma non i capoluoghi di provincia - hanno fatto slittare l'inizio delle lezioni in presenza. L'ultimo caso è quello del sindaco di Bosa, nell'Oristanese, Piero Franco Casula. A fronte di 244 persone risultate positive tra le quali numerose riferibili al mondo della scuola nelle ... Leggi su howtodofor (Di martedì 11 gennaio 2022) Diversi centri hanno deciso per un ulteriore slittamento dell'inizio delle lezioni. Lo screening ha superato il 50 per cento degli studenti esaminati: positività al 2 per cento. Non suonerà per tutti gli studenti sardi la prima campanella dopo le vacanze natalizie, già slittata a ieri 10 gennaio dopo l'ordinanza deldi Regione Solinas. Al di là degli scioperi e proteste degli studenti che spingono per un rientro soft, magari adottando la dad per questo periodo di forte crescita dei contagi, con la Sardegna ad un passo dalla zona gialla, i sindaci di diversi centri dell'Isola - ma non i capoluoghi di provincia - hanno fatto slittare l'inizio delle lezioni in presenza. L'ultimo caso è quello del sindaco di Bosa, nell'Oristanese, Piero Franco Casula. A fronte di 244 persone risultate positive tra le quali numerose riferibili al mondo della scuola nelle ...

