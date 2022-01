Coppa Italia: Zanetti, contro l'Atalanta un Venezia sperimentale (Di martedì 11 gennaio 2022) "È un impegno da onorare, faremo cambiamenti, avremo una squadra sperimentale. Quello che mi interessa è l'atteggiamento, il modo in cui si affrontano tutte le partite, dovremo alzare l'attenzione, ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 11 gennaio 2022) "È un impegno da onorare, faremo cambiamenti, avremo una squadra. Quello che mi interessa è l'atteggiamento, il modo in cui si affrontano tutte le partite, dovremo alzare l'attenzione, ...

Advertising

sportface2016 : +++#Atalanta, un nuovo positivo al #COVID19 nel gruppo squadra: non si fermano i contagi alla vigilia della Coppa Italia+++ - LTorreira34 : Nelle sconfitte è quando impari di più. C'è molta strada da fare e questa squadra lascerà tutto in campo. Adesso pe… - romeoagresti : #Allegri: “Landucci si deve preparare, perché devo scontare la squalifica di 3 anni fa in Coppa Italia contro l’Ata… - zazoomblog : Coppa Italia 2022: dove vedere in diretta TV gli ottavi di finale - #Coppa #Italia #2022: #vedere #diretta… - Giacomobacci2 : RT @86_longo: @TeofiloSteven @primocanale Oggi si è allenato e giovedì dovrebbe giocare. Accordo tra i club c’è ma mi dicono che prima dell… -