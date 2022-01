Coppa Italia 2022: dove vedere in diretta TV gli ottavi di finale (Di martedì 11 gennaio 2022) Gli ottavi di finale di Coppa Italia andranno in onda in esclusiva sui canali Mediaset. Tutti e otto i match di questo turno verranno disputati e trasmessi da mercoledì 12 gennaio 2022 fino a giovedì 20 gennaio 2022 su Italia 1 o su Canale 5. Vediamo quindi nello specifico quando e dove seguire queste partite che vedranno entrare in gioco anche le squadre più forti della Serie A. dove vedere gli ottavi di finale di Coppa Italia Le partite degli ottavi di finale di Coppa Italia vedranno scendere in campo anche le big della Serie A che cercheranno di battere i loro avversari per ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 11 gennaio 2022) Glididiandranno in onda in esclusiva sui canali Mediaset. Tutti e otto i match di questo turno verranno disputati e trasmessi da mercoledì 12 gennaiofino a giovedì 20 gennaiosu1 o su Canale 5. Vediamo quindi nello specifico quando eseguire queste partite che vedranno entrare in gioco anche le squadre più forti della Serie A.glididiLe partite deglididivedranno scendere in campo anche le big della Serie A che cercheranno di battere i loro avversari per ...

Advertising

sportface2016 : +++#Atalanta, un nuovo positivo al #COVID19 nel gruppo squadra: non si fermano i contagi alla vigilia della Coppa Italia+++ - LTorreira34 : Nelle sconfitte è quando impari di più. C'è molta strada da fare e questa squadra lascerà tutto in campo. Adesso pe… - romeoagresti : #Allegri: “Landucci si deve preparare, perché devo scontare la squalifica di 3 anni fa in Coppa Italia contro l’Ata… - giugnolo98 : RT @milanistasnob: Coppa Italia col 50% della capienza mentre Milan juve con 5 mila spettatori. Ma straporcamadonna vi svegliate un attimo?… - Fr_Fiorentina : RT @LTorreira34: Nelle sconfitte è quando impari di più. C'è molta strada da fare e questa squadra lascerà tutto in campo. Adesso pensiamo… -