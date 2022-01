Coppa d’Africa 2022: la Sierra Leone blocca i campioni in carica dell’Algeria (Di martedì 11 gennaio 2022) Il girone E della Coppa d’Africa 2022 si apre con una grandissima sorpresa. La Sierra Leone, tornata a disputare una fase finale della Coppa continentale dopo 26 anni, riesce a fermare i campioni in carica dell’Algeria sullo 0-0. Dopo 90 minuti giocati ad altissima intensità, la nazionale SierraLeonese esulta come se avesse vinto il trofeo, ed effettivamente l’impresa è enorme. L’Algeria arrivava infatti a questa manifestazione come una delle favorite, se non come favorita numero uno, potendo contare su una qualità nel reparto offensivo, superiore probabilmente a tutte le altre squadre. Questo pari certo non compromette le speranze delle Volpi di ripetersi, ma il CT Djamel Belmadi avrà di certo ... Leggi su oasport (Di martedì 11 gennaio 2022) Il girone E dellasi apre con una grandissima sorpresa. La, tornata a disputare una fase finale dellacontinentale dopo 26 anni, riesce a fermare iinsullo 0-0. Dopo 90 minuti giocati ad altissima intensità, la nazionalese esulta come se avesse vinto il trofeo, ed effettivamente l’impresa è enorme. L’Algeria arrivava infatti a questa manifestazione come una delle favorite, se non come favorita numero uno, potendo contare su una qualità nel reparto offensivo, superiore probabilmente a tutte le altre squadre. Questo pari certo non compromette le speranze delle Volpi di ripetersi, ma il CT Djamel Belmadi avrà di certo ...

