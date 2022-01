Controlli anti Covid nelle zone delle Movida, tre locali chiusi (Di martedì 11 gennaio 2022) Tre locali chiusi dopo i Controlli anti Covid del weekend nelle zone della Movida. Si tratta di un supermarket di via Nizza, un bar di via Principe Tommaso e un pub-bar di via Berthollet. Le sanzioni riguardano il mancato utilizzo della mascherina da parte di dipendenti e gli assembramenti nei dehor.All’esterno del bar di via Principe Toimmaso gli agenti hanno trovato una sessantina di persone, senza il distanziamento dei tavoli e una trentina in prossimità dell’entrata del locale senza dispositivi individuali. In via Berthollet c’erano invece 150 clienti, tra i quali molti erano senza mascherina, sia all’interno che all’esterno. In un locale del quartiere Vanchiglia, infine, due clienti sono stati sanzionati perché non avevano il ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 11 gennaio 2022) Tredopo idel weekenddella. Si tratta di un supermarket di via Nizza, un bar di via Principe Tommaso e un pub-bar di via Berthollet. Le sanzioni riguardano il mancato utilizzo della mascherina da parte di dipendenti e gli assembramenti nei dehor.All’esterno del bar di via Principe Toimmaso gli agenti hanno trovato una sessna di persone, senza il distanziamento dei tavoli e una trentina in prossimità dell’entrata del locale senza dispositivi individuali. In via Berthollet c’erano invece 150 clienti, tra i quali molti erano senza mascherina, sia all’interno che all’esterno. In un locale del quartiere Vanchiglia, infine, due clienti sono stati sanzionati perché non avevano il ...

Advertising

GuidoDeMartini : HAI FATTO 2 DOSI DI VACCINO? NON BASTANO X FARTI VISITARE????Sassari: è incinta ma non la possono visitare, perde il… - AndreaVenanzoni : Il prezzo della massima precauzione - Rosskitty77 : RT @dottorbarbieri: È PER LA VOSTRA SALUTE! '#secondadose fatta, #terzadose prenotata MA nessun test COVID recente' Niente visita! OCCORR… - SettiRoberto : RT @Alexanderxxvii1: @Palazzo_Chigi Donna con due dosi di vaccino non la possono visitare perché non ha fatto il tampone, PERDE IL BAMBINO… - Ludarge : RT @dottorbarbieri: È PER LA VOSTRA SALUTE! '#secondadose fatta, #terzadose prenotata MA nessun test COVID recente' Niente visita! OCCORR… -