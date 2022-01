Contagi Covid in Italia: casi mai così alti. Bollettino 11 gennaio: ricoveri e morti (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nuovo record di Contagi Covid nel Bollettino di oggi del ministero della Salute : sono oltre 220mila, il numero più alto mai registrato in Italia da inizio pandemia. Da segnalare anche il netto ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nuovo record dineldi oggi del ministero della Salute : sono oltre 220mila, il numero più alto mai registrato inda inizio pandemia. Da segnalare anche il netto ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nuovo record di contagi da Covid: sono 220.532 nelle ultime 24 ore, un numero mai registrato in Italia… - LaStampa : Covid, il ministro Speranza con un semplice grafico spiega il grave impatto dei No Vax su Sanità e contagi - Agenzia_Ansa : Al ritmo attuale dei contagi, da qui a due mesi oltre il 50% degli europei sarà contagiato dalla variante Omicron d… - RaffoAR : RT @orfini: Siccome i contagi crescono velocemente (come ampiamente previsto) ecco la soluzione geniale suggerita da alcuni esperti: smette… - QPeriscopica : Francia, verso lo sciopero generale della scuola. I prof contro il protocollo del governo per i contagi Covid: 'Cao… -