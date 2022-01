Consumi | frenata a novembre In arrivo ristori e misure contro il caro bollette

(Di martedì 11 gennaio 2022) Lo registra l'Istat anche se nel 2021 la crescita complessiva è stata del 12%. Il governo intanto si prepara a varare nuovea sostegno dei settori in difficoltà, in primis il turismo ...

Lo registra l'Istat anche se nel 2021 la crescita complessiva è stata del 12%. Il governo intanto si prepara a varare nuove misure a sostegno dei settori in difficoltà, in primis il turismo ......non solo sue commercio, ma sull'intera economia nazionale". "La risalita dei contagi, insieme all'impennata dei beni energetici, sembrano mostrare i primi effetti sulle vendite. La( ...In Ue il costo del denaro non andrà oltre il -0,4% quest'anno secondo gli analisti e neanche la Fed potrà alzare troppo i tassi se non vuole innescare una catena di fallimenti. Milano è un mercato anc ...(Teleborsa) - "Il dato sulle vendite nel mese di novembre conferma le preoccupazioni, espresse da tempo, sulle difficoltà di passare da una fase di recupero di livelli accettabili di consumo ad ...