Conferenza Stato – Regioni: domani il protocollo anti Covid dello sport (Di martedì 11 gennaio 2022) Un protocollo adatto in questa era di Covid e con varianti, che possa proteggere le competizioni sportive e i suoi atleti, insieme all’intero universo che gira intorno agli eventi e agli allenamenti. Ci stanno lavorando, da aggiungere evidentemente ai programmi anti Covid già esistenti, i tecnici del mondo dello sport. Il documento sarà portato domani alla Conferenza dello Stato con le Regioni, a cui parteciperanno anche i vertici sportivi italiani, tra cui Valentina Vezzali, sottosegretario con delega allo sport per il Governo, che aveva richiesto tale riunione (leggi qui), Giovanni Malagò presidente del Coni, Maria Stella Gelmini, ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 11 gennaio 2022) Unadatto in questa era die con vari, che possa proteggere le competizioniive e i suoi atleti, insieme all’intero universo che gira intorno agli eventi e agli allenamenti. Ci stanno lavorando, da aggiungere evidentemente ai programmigià esistenti, i tecnici del mondo. Il documento sarà portatoallacon le, a cui parteciperanno anche i verticiivi italiani, tra cui Valentina Vezzali, sottosegretario con delega alloper il Governo, che aveva richiesto tale riunione (leggi qui), Giovanni Malagò presidente del Coni, Maria Stella Gelmini, ...

