Condannare la violenza senza distinguo | ma affrontare la bomba sociale

(Di martedì 11 gennaio 2022) Affermare che esiste un allarme devianza tra i giovani di origine straniera nelle periferie di alcune grandi città italiane non ha nulla a che fare con il razzismo. Anzi. Significa fare i contiipocrisie con una realtà difficile nella speranza di essere ancora in tempo per invertire la rotta, soprattutto in alcuni contesti purtroppo per troppo tempo abbandonati dalle Istituzioni. Sento oggi la necessità di scriverne in modo chiaro, anche alla luce delle battaglie fatte per il sacrosanto diritto di cittadinanza per chi nasce e cresce in Italia, che non deve essere confuso con il nostro dovere di denunciare con forza e chiarezza gli episodi ripetuti di violenze fisiche e verbali che hanno subito le giovani ragazze nella notte di Capodanno in Piazza Duomo a Milano. Ovviamente non saranno stati tutti ragazzi di origine straniera, ma posso affermare con assoluta ...