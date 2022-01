Concorso Agenzia Nazionale Giovani, 14 posti a tempo indeterminato: quali sono i profili ricercati e come presentare domanda (Di martedì 11 gennaio 2022) Nuovo bando di Concorso per 14 posti a tempo indeterminato presso l’Agenzia Nazionale per i Giovani. L’annuncio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 07/01/2022. I profili professionali ricercati sono quelli di Funzionario di programmi internazionali, Funzionario di amministrazione e Istruttore amministrativo. Concorso Agenzia Nazionale per i Giovani: i requisiti Per candidarsi, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza europea; età non inferiore a 18 anni; in base al codice di Concorso per cui si concorre, essere in possesso dei seguenti titoli di studio: laurea specialistica o laurea ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 11 gennaio 2022) Nuovo bando diper 14presso l’per i. L’annuncio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 07/01/2022. Iprofessionaliquelli di Funzionario di programmi internazionali, Funzionario di amministrazione e Istruttore amministrativo.per i: i requisiti Per candidarsi, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza europea; età non inferiore a 18 anni; in base al codice diper cui si concorre, essere in possesso dei seguenti titoli di studio: laurea specialistica o laurea ...

