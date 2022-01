Concorsi Regione Puglia, 306 diplomati: domande dal 14 gennaio (Di martedì 11 gennaio 2022) *Aggiornamento dell’11/01/2022: Nella Gazzetta Ufficiale numero 3 dell’11 gennaio 2022 è stato pubblicato un avviso relativo ai Concorsi Regione Puglia per 306 diplomati. Nell’avviso viene riportato che la procedura per l’invio della domanda sarà attiva solo dal 14 gennaio 2022, sempre attraverso il portale Step One 2019. Sarà possibile fare domanda fino al 12 febbraio 2022. Leggi l’avviso Nuove assunzioni in arrivo con i Concorsi Regione Puglia. Sono stati indetti 25 bandi di selezione pubblica per il reclutamento di un totale di 306 unità di personale diplomato di categoria C presso la Regione Puglia, per vari profili professionali. Nel Bollettino Ufficiale della Regione ... Leggi su leggioggi (Di martedì 11 gennaio 2022) *Aggiornamento dell’11/01/2022: Nella Gazzetta Ufficiale numero 3 dell’112022 è stato pubblicato un avviso relativo aiper 306. Nell’avviso viene riportato che la procedura per l’invio della domanda sarà attiva solo dal 142022, sempre attraverso il portale Step One 2019. Sarà possibile fare domanda fino al 12 febbraio 2022. Leggi l’avviso Nuove assunzioni in arrivo con i. Sono stati indetti 25 bandi di selezione pubblica per il reclutamento di un totale di 306 unità di personale diplomato di categoria C presso la, per vari profili professionali. Nel Bollettino Ufficiale della...

